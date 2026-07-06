Carlos Villarreal Pérez afirma que el Mundial impulsó el consumo en la región Centro

Los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial fortalecieron la derrama económica y el consumo en la región Centro, afirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que este tipo de eventos benefician a hoteles, restaurantes y diversos negocios locales.

El edil señaló que, aunque México quedó eliminado el domingo al jugar con Inglaterra, el desempeño del equipo nacional mantuvo el interés de la afición. "Fue un partido en el que se aprovecharon las oportunidades. Aunque se buscó el triunfo, no se logró, pero nos quedamos con el buen sabor de boca de que el equipo luchó hasta el final y mantuvo la esperanza hasta el último minuto", expresó.

Villarreal Pérez añadió que la economía local se fortalece por el incremento en el consumo que generan los encuentros deportivos, principalmente en sectores vinculados con la actividad turística. "Es un fortalecimiento de la cadena de valor, porque se impulsa el consumo en beneficio de los negocios. Hoteles, restaurantes y todo lo relacionado con servicios reciben un impacto positivo durante este tipo de eventos", indicó.

El alcalde precisó que, además del consumo interno derivado de los partidos del Mundial, la mayor oportunidad para incrementar la derrama económica es atraer competencias deportivas que generen la llegada de visitantes de otras ciudades. Como ejemplo, mencionó el torneo de softbol femenil en categorías infantiles realizado el fin de semana, el cual reunió a equipos foráneos y generó una derrama económica adicional para la región.

Asimismo, informó que recientemente se realizó una reunión relacionada con un evento de jiu-jitsu, encabezada por el maestro Jesús Fraustro, a la que asistieron entre 30 y 40 personas provenientes de otras localidades. Destacó que este tipo de actividades contribuyen a diversificar la economía mediante el turismo deportivo, al atraer recursos externos que benefician a la cadena de valor turística y al comercio local.