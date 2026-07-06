Oscar Ríos Ramírez premia a contribuyentes en el sorteo del predial 2026 en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez encabezó el Sorteo del Predial 2026, realizado en las instalaciones del Palacio Municipal, donde fueron rifados 30 aparatos electrodomésticos entre minisplits y televisores para contribuyentes cumplidos.

Durante el evento, el edil explicó que en años anteriores se sorteaba un automóvil último modelo; sin embargo, en esta edición se optó por entregar electrodomésticos con el propósito de que un mayor número de ciudadanos tuviera la oportunidad de resultar beneficiado.

Oscar Ríos Ramírez agradeció a la población por cumplir oportunamente con el pago del impuesto predial y destacó que los recursos recaudados se traducen en obras de infraestructura social para beneficio del municipio.

El sorteo se desarrolló con la presencia del Notario Público Lic., Oscar Rivera Medina, titular de la Notaría Pública Número 10, quien dio fe y legalidad del procedimiento.

Asimismo, funcionarios y regidores de la Administración Municipal 2025-2027 acompañaron al alcalde durante el desarrollo del evento.

Con este tipo de incentivos, el Gobierno Municipal busca reconocer a los contribuyentes cumplidos y fortalecer la cultura del pago oportuno de las contribuciones.