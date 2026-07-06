DIF Coahuila cierra comedores comunitarios por mantenimiento

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Los 10 comedores comunitarios con los que cuenta el DIF Coahuila en la Región Carbonífera permanecerán inactivos durante las vacaciones de verano, informó la coordinadora regional del organismo, doctora Zaide Habib Castillo.

Explicó que el receso será aprovechado para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los edificios donde operan estos espacios en los distintos municipios de la cuenca Carbonífera.

Como parte de estas acciones, este lunes se realizaron labores de rehabilitación en la fachada del comedor de la colonia 28 de Noviembre, donde diariamente se atiende a 60 beneficiarios con alimentos calientes y menús variados que contribuyen a fortalecer su nutrición.

La funcionaria indicó que, una vez concluidas las mejoras y finalizado el periodo vacacional, los siete comedores reanudarán sus actividades para continuar brindando este apoyo alimentario a la población beneficiaria.

Por lo anterior, externó que, del 17 de julio al 3 de agosto, habrán de permanecer cerrados estos centros de atención integral, los cuales contarán además con seguridad para evitar que dichos espacios sean vandalizados contando para ello con el apoyo de Seguridad Pública.