Rosario Carlos preside graduación de enfermería en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera establecida en esta Villa, celebró el pasado 4 de julio las ceremonias de graduación y Paso de Luz de la séptima generación, en un acto que reunió a autoridades educativas, representantes del sector salud, familiares e invitados especiales.

La directora del plantel, Rosario Carlos Silva, encabezó la ceremonia junto con el subdirector Miguel Ibarra Rodríguez y el personal docente. Durante el evento participaron los grupos de octavo semestre: la Sección A del turno matutino tuvo como madrina de generación a la licenciada Gloria Díaz Estrada.

De igual forma la Sección B del turno matutino realizó su ceremonia sin padrino o madrina; mientras que la Sección A del turno vespertino contó con el padrinazgo de la máster Rosario Margarita Ibarra Carlos.

Como parte de la jornada, el padre Rupertino Acosta, de la Parroquia de Guadalupe de la Villa de Agujita, ofició las misas de acción de gracias y dirigió un mensaje de esperanza y compromiso a las y los egresados que inician su ejercicio profesional al servicio de la comunidad.

Durante la ceremonia se entregó el reconocimiento al mérito académico a María Fernanda González López, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento de la generación y el mejor promedio del grupo de octavo semestre del turno vespertino.

Asimismo, la institución rindió un reconocimiento a padres de familia, abuelos, tíos, hermanos, amigos y demás personas que respaldaron a los estudiantes durante su formación profesional.

La ceremonia de Paso de Luz marcó el compromiso ético y humanista que asumen las y los nuevos licenciados en Enfermería para incorporarse al cuidado de la salud con profesionalismo, vocación y responsabilidad.

Entre las autoridades asistentes estuvieron la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares; el director del Centro de Salud con Hospital de Sabinas, doctor Francisco Iribarren Cárdenas; el doctor David Alejandro Mussi Garza, además de jefas de enfermería de diversos hospitales de la Región Carbonífera.