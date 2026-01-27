Garantizan autoridades Derechos Humanos de detenidos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región durante la presente temporada invernal, las autoridades policiacas del Municipio de Múzquiz han reforzado las medidas de atención humanitaria para las personas que son detenidas por faltas administrativas, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, se ha implementado un protocolo especial en las celdas públicas, donde se brinda a los detenidos cobijas limpias y alimento caliente durante su estancia.

Esta medida busca proteger la integridad física de los infractores, quienes en su mayoría permanecen por lapsos breves debido a faltas menores como alteración del orden público o consumo de alcohol en la vía pública.

El director del Mando Coordinado en Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, informó que el objetivo principal es asegurar que ninguna persona privada de su libertad por motivos administrativos sufra las inclemencias del clima.

"Aunque se encuentren detenidos, no dejan de ser seres humanos y merecen un trato digno", expresó él.

Detalles confirmados

Además, se ha instruido al personal de guardia para que mantenga una vigilancia constante sobre las condiciones de salud de los internos, especialmente de aquellos que pudieran presentar síntomas de enfermedades respiratorias.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de Derechos Humanos. Ponce Sánchez, reiteró su compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinción de su situación.