Ceremonia de Apertura del SMN en Múzquiz con 64 conscriptos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería del municipio de Múquiz se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del 1er. Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN), correspondiente a la Clase 2007, Remisos y Mujeres Voluntarias, con la participación de 64 Conscriptos.

El acto estuvo encabezado por autoridades militares bajo la representación del Coronel Hugo Salcedo Verdeja, además de jefes, oficiales y tropas.

Como invitados especiales asistieron la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez y el oficial mayor de la Junta de Reclutamiento de la administración 2025-2027, Lic. Edgar Tomás Buentello Torralba.

Durante la ceremonia se recordó que el Servicio Militar Nacional tiene sus orígenes en 1938, bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

En aquel entonces, ante la posibilidad de que México participara en la Segunda Guerra Mundial, se creó la Ley del SMN, promulgada el 11 de septiembre de 1940, la cual declaró obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos.

La ley entró en vigor el 31 de agosto de 1942, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, iniciándose la materialización del servicio en los jóvenes nacidos en 1924.

El 1 de enero de 1943, un total de 128 mil 158 jóvenes respondieron al llamado de la patria, aunque solo 10 mil fueron seleccionados para cumplir con el deber constitucional, marcando el inicio de una tradición cívico-militar que se mantiene vigente.

Se recordó también que de la clase 1924 a la 1929, los jóvenes que resultaron agraciados en el sorteo de bola blanca fueron organizados en dos divisiones de infantería.

Posteriormente, entre 1948 y 1979, el SMN se desarrolló mediante sesiones dominicales de cinco horas, a lo largo de todo el año, con la participación de personal militar en activo y retirado, así como profesores de educación física y maestros normalistas.

Finalmente, se destacó que en ese periodo se crearon centros de adiestramiento en instituciones de educación media superior y superior, lo que permitió facilitar el cumplimiento del servicio militar.

La ceremonia en Múzquiz reafirma el compromiso del Servicio Militar Nacional con la juventud mexicana.

Con este antecedente histórico, la ceremonia en Múzquiz reafirmó la importancia del SMN como un compromiso de disciplina, formación y servicio a la nación, ahora con la participación activa de mujeres voluntarias y jóvenes remisos que se suman al llamado de la patria.