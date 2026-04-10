DIF Saltillo organiza taller de salud e inclusión para niños

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en el taller "Conectando salud e inclusión", dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 16 años de edad, con el objetivo de fortalecer su bienestar, autonomía y desarrollo integral.

El taller se llevará a cabo el 15 de abril en Saltillo.

Este taller se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Salón Polivalente ubicado en el bulevar Damaso Rodríguez González #275, en la colonia Nuevo Centro Metropolitano.

DIF Saltillo busca fomentar la inclusión y el desarrollo integral.

A través de esta actividad, el DIF Saltillo busca generar espacios de inclusión y aprendizaje que contribuyan al desarrollo de habilidades para la vida, así como fomentar la participación activa de la niñez en entornos seguros y accesibles.

Inscripciones abiertas para el taller en la Coordinación de Personas con Discapacidad.

Las y los interesados podrán registrarse comunicándose al teléfono 844 412 1264, extensiones 126 y 127, o bien acudir directamente a las oficinas de la Coordinación de Personas con Discapacidad del DIF Saltillo, ubicadas en la misma dirección.

El DIF Saltillo reiteró su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la inclusión, el bienestar y la igualdad de oportunidades para todas y todos en el municipio.