Barredora mecánica: clave para vialidades seguras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y contribuir a la seguridad vial, el Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó los trabajos de limpieza profunda en las principales vialidades de la ciudad mediante el uso de barredora mecánica.

El alcalde Javier Díaz González refirió que estas acciones forman parte de la estrategia integral para mantener en óptimas condiciones los bulevares y avenidas de mayor circulación, al retirar polvo, tierra, basura y desechos orgánicos que se acumulan sobre la carpeta asfáltica y que pueden representar un riesgo para automovilistas y peatones.

El edil destacó que el uso de este equipo especializado permite realizar labores más eficientes y rápidas, con lo que se logra una cobertura amplia en distintos puntos de la capital de Coahuila, sobre todo en horarios de menor tráfico para no afectar la movilidad.

"Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo trabajamos de manera permanente para ofrecer a la ciudadanía vialidades más limpias, seguras y en mejores condiciones, y la barredora mecánica es una de las herramientas clave para avanzar en este objetivo", señaló Díaz González.

Los trabajos se llevan a cabo en bulevares como Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, Luis Donaldo Colosio, Vito Alessio Robles, entre muchos más, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero.

Acciones de la autoridad

Sumado a esto, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron en la rehabilitación de la cancha deportiva y el embellecimiento con aplicación de pintura en los juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano de la plaza pública de la colonia Asturias, ubicada entre las calles Oviedo, Santander y el bulevar Asturias.

En este mismo espacio, personal municipal instaló un nuevo sistema de riego a fin de garantizar el crecimiento del arbolado y plantas de ornato existentes en este espacio público.

Detalles confirmados

Asimismo, para incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de limpieza integral sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.