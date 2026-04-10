Alcalde y Presidenta de Saltillo Invitan a Juego con Causa 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, invitaron a la ciudadanía a divertirse y ayudar en el Juego con Causa 2026 entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova.

Luly López Naranjo recordó que este juego con causa es a beneficio del programa "TEAcompaño con Amor" y se desarrollará este próximo lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero.

"Ya cada vez falta menos para este juego con causa, por lo que invitamos a las familias saltillenses a que acudan a divertirse, con la satisfacción de que su aportación servirá para apoyar a las personas con espectro autista", comentó la presidenta honoraria del DIF Municipal.

López Naranjo comentó que la población de Saltillo es muy solidaria, y más en estos temas de apoyar a quienes más lo necesitan, por lo que auguró que habrá una muy buena respuesta a este evento.

Se informó que los boletos están disponibles en el portal de Boleto Móvil o en los puntos de venta en el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape o en la Presidencia Municipal.

Los costos son de 80 pesos en general; mil 200 pesos los palcos (200 por persona y se vende el palco completo); 3 mil 600 pesos las Junior Suite (300 por persona y se vende completa); 5 mil 600 pesos las Suite y Suite contenedor (350 por persona y se vende completa); y 300 pesos en el Bar Contenedores.

Luly López Naranjo y el alcalde Javier Díaz González agradecieron al Club Saraperos de Saltillo, así como a la ciudadanía en general por sumarse a este tipo de causas sociales que mejorarán la calidad de vida de muchas personas.