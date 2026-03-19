Reparto de utilidades 2026: Nazira Zoghbi trabaja con sindicatos en Coahuila

Con reuniones previas con empresarios y sindicatos, la Secretaría del Trabajo de Coahuila ya se encuentra afinando el panorama rumbo al reparto de utilidades 2026, en un contexto económico marcado por desaceleración industrial, menor producción y afectaciones en sectores clave como el automotriz. La titular de la dependencia, Nazira Zoghbi Castro, informó que desde marzo se mantiene un diagnóstico cercano con los factores de la producción para conocer cómo llegarán las empresas a esta obligación laboral, una de las más esperadas por la clase trabajadora.

La funcionaria recordó que durante marzo y abril las personas morales realizan sus declaraciones fiscales, proceso del que depende determinar si hubo utilidades en el ejercicio inmediato anterior y, en consecuencia, si procede el reparto entre los trabajadores. Subrayó que la Ley Federal del Trabajo es clara en este rubro: todas las empresas que hayan generado ganancias deben cumplir con la participación de utilidades, por lo que el llamado es a mantener claridad y responsabilidad en este procedimiento.

No obstante, Zoghbi Castro reconoció que el panorama económico no ha sido sencillo ni para Coahuila ni para el país. Señaló que durante 2025 se registraron altibajos en la economía y en la producción industrial, particularmente por la baja en la fabricación de vehículos automotores, una de las ramas más golpeadas por la disminución en la demanda y el debilitamiento de las cadenas de producción. Aun así, dijo, la expectativa de la autoridad laboral es que las empresas puedan entregar al menos una parte de utilidades a sus trabajadores.

Ante ello, la Secretaría del Trabajo mantiene comunicación permanente con el sector patronal y sindical para anticipar escenarios y evitar conflictos derivados de este proceso. La funcionaria sostuvo que, pese a las dificultades económicas, es fundamental que las empresas cumplan con la ley y que los trabajadores conozcan sus derechos, pues el reparto de utilidades representa un ingreso importante para miles de familias coahuilenses en medio de un entorno económico incierto.