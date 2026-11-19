Empresarios de la región Centro reconocieron las inversiones que realiza el gobierno de Coahuila en materia de seguridad, particularmente la construcción del nuevo arco carretero y la entrega de patrullas, al considerar que estas acciones fortalecen la protección de la población y generan confianza para el desarrollo económico.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), señaló que estas inversiones demuestran el compromiso del estado por mantener a Coahuila como referente nacional en seguridad.

"Esto demuestra que el Gobierno del Estado no quita el dedo del renglón en materia de seguridad, en donde se sigue trabajando para mantener los niveles de paz y tranquilidad y que Coahuila siga siendo el lugar más seguro de la república para venir a invertir, para vivir".

Las inversiones en seguridad en Coahuila

El dirigente empresarial consideró necesario que el fortalecimiento de las corporaciones también se refleje en mejores condiciones laborales para los policías, con salarios dignos, seguros, prestaciones acordes con los riesgos de su actividad y capacitación constante.

Por su parte, Humberto Prado, presidente de la CMIC, señaló que la entrega de patrullas y la inversión en infraestructura son bien recibidas por los empresarios, ya que contribuyen a fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias.

"Lo que más nos importa es la seguridad, mientras hay seguridad, hay paz y viene la calidad de vida; entonces, todo lo que se invierta en este rubro es bienvenido".

Nuevo arco carretero y su impacto

Respecto al nuevo arco carretero, Prado consideró que representa un avance tecnológico importante para reforzar la vigilancia y seguridad en la región.

Ambos representantes empresariales coincidieron en que mantener estas inversiones es fundamental para proteger a las familias, dar certidumbre al sector productivo y conservar las condiciones que favorecen la llegada de nuevas inversiones a Coahuila.