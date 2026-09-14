Destaca iglesia la seguridad

Néstor Martínez, vicario de la Diócesis de Saltillo en Monclova, destacó las condiciones de seguridad que prevalecen en Monclova y Coahuila, al señalar que la población mantiene una percepción de tranquilidad frente a lo que ocurre en otras entidades del país.

Durante su participación en misa, el religioso resaltó que, a diferencia de otras entidades donde existe temor entre la población debido a hechos de inseguridad, en Coahuila las personas manifiestan sentirse seguras y pueden desarrollar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

Responsabilidad compartida en la seguridad

Martínez señaló que la seguridad no corresponde únicamente a las autoridades, sino que requiere la participación de la ciudadanía, las instituciones y el gobierno para contribuir a mantener condiciones favorables para la sociedad. "Todos estamos llamados a gobernar", expresó, al considerar que cada persona debe asumir su responsabilidad y contribuir desde su ámbito para obtener resultados positivos.

Comparación con otros estados

El vicario lamentó que, en algunos estados del país, al preguntar a la población sobre el lugar donde vive, la respuesta sea que no se sienten seguros. Ante esta situación, consideró que Coahuila se encuentra en condiciones distintas y llamó a la sociedad a valorar la tranquilidad que prevalece, fortalecer los aspectos positivos y defender el entorno en el que vive.

Destacó que la población debe mantenerse unida y contribuir a construir una sociedad integrada por personas que buscan el bienestar propio y colectivo.