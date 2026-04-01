Celebraciones del Jueves Santo: Néstor Martínez y el lavatorio de pies

El Jueves Santo representa uno de los momentos más profundos y significativos de la Semana Santa, al recordar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, el lavatorio de pies y el inicio del camino hacia su pasión", explicó el párroco Néstor Martínez, al invitar a la comunidad católica a participar con fe, reflexión y recogimiento en las celebraciones litúrgicas.

El sacerdote señaló que esta fecha no solo marca el comienzo del llamado Triduo Pascual, sino que también recuerda el gesto de humildad y servicio que Jesucristo dejó como enseñanza al lavar los pies de sus apóstoles, un acto que sigue vigente para los creyentes como símbolo de amor, entrega y cercanía con los demás. En ese sentido, destacó que durante la Misa de la Cena del Señor, que se celebrará este jueves a las 6:30 de la tarde, se llevará a cabo precisamente el tradicional lavatorio de pies, una de las expresiones más representativas de esta jornada.

Néstor Martínez explicó además que, tras concluir la misa, se realizará el traslado del Santísimo Sacramento a un monumento preparado dentro del templo, donde algunos fieles permanecerán en adoración y acompañamiento, recordando el momento en que Jesús, antes de ser entregado, permanece en oración. Añadió que posteriormente, a las 8:00 de la noche, en el atrio de la Parroquia Santiago Apóstol, se escenificará la primera parte de la representación de la pasión de Cristo con el prendimiento y juicio de Jesús, evocando el instante en que Judas lo entrega tras la Última Cena.

El párroco subrayó que el Jueves Santo no debe verse únicamente como una tradición, sino como una oportunidad para que los fieles comprendan el verdadero sentido espiritual de la Semana Santa, al recordar que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo son el centro de la fe católica. Por ello, exhortó a la comunidad a vivir estas celebraciones más allá de lo externo, acercándose a Dios y participando en un ambiente de oración, reflexión y conversión.