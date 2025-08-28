Programa educativo de la Fundación Nissan llega a Coahuila

La Fundación Nissan, en coordinación con el municipio y el Gobierno del Estado, continúa apostando por el fortalecimiento de la infraestructura educativa en la región Centro de Coahuila.

Patricio Zavaleta, director de la agencia Zama Automotriz Nissan, informó que hasta el momento se han entregado con éxito seis escuelas completas, cada una con una inversión de 10.5 millones de pesos, lo que representa una apuesta constante por el futuro de niñas y niños.

A estas construcciones se suman diferentes remodelaciones en Monclova, Piedras Negras y Torreón, con una inversión adicional de 6 millones de pesos, destinadas a mejorar y dignificar planteles ya existentes.

La próxima obra a iniciar será en Monclova, con la edificación de la escuela Suzanne Robert de Pape, que contará con aulas didácticas, salón de usos múltiples, patio cívico, servicios sanitarios, cooperativa y mobiliario, todo bajo las normas del ICIFED. Además, se incorporará un programa para acercar a los estudiantes a la robótica y a la innovación tecnológica.

Zavaleta destacó que este avance fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades municipales y estatales, lo que permitió agilizar la gestión de recursos de la Fundación Nissan.

"En lo que va del año, la fundación ha construido seis escuelas en la región, en municipios como Frontera, San Buenaventura, Nadadores y Cuatro Ciénegas. Algunas de ellas tuvieron que edificarse desde cero debido al mal estado en que se encontraban", precisó.

Sobre el funcionamiento del programa, explicó que en México existen 200 puntos de venta Nissan, y cada distribuidor aporta un recurso económico por cada auto vendido, que posteriormente es canalizado a la Fundación de Distribuidores Nissan.

"Gracias a la preferencia de nuestros clientes podemos realizar estas inversiones. Es importante que sepan que la marca y los distribuidores estamos comprometidos en generar beneficios sociales, especialmente en educación", concluyó Zavaleta.