No alcanzaron prueba Covid

Trabajadores de diversas empresas del municipio de Frontera dieron a conocer su molestia e inconformidad asegurado que desde antes de al 1 de la tarde se encontraban realizando la fila para recibir atención médica en la clínica 9 del IMSS, la mayoría de ellos con síntomas de covid-19 y solo permitieron la atención a 40 personas aun y cuando la mayoría eran enviados por empresas al presentar síntomas y no permitirles el ingreso a sus centros de trabajo.

Rosa Patricia Flores López, dijo que por presentar síntomas, varios trabajadores de empresas como Denso y otras del cordón industrial fueron regresadas y no les permiten ingresar a trabajar si no acuden al IMSS a realizarse la prueba, sin embargo al no alcanzar turno, solo perdieron el día de trabajo lo que consideraron muy injusto.

"Le pedimos al personal de la clínica 9 del IMSS que nos extendiera un justificante por que no la pasamos haciendo fila toda la tarde y no avanza ni alcanzamos consulta, pero no nos lo quisieron dar asegurando que si no ingresamos no pueden justificarnos la falta ante la empresa".

Los afectados comentaron que no es posible que no les hagan la prueba o que tengan muy pocas para realizar diariamente aun cuando saben que existe un incremento considerable de casos positivos, además aseguran que les informaron que podían hacerse la prueba en laboratorios particulares, sin embargo, el recurso que gasten en ellas no se los va a recuperar.

"Es injusto que no nos atiendan y nos regresen a nuestras casas sin un justificante, a quienes si entran les extienden la incapacidad si resultan positivos al virus, pero los que no alcanzamos tenemos que regresar otro día perdiendo el día de trabajo porque no nos emiten un justificante que podamos presentar a la empresa".