No hay ajustes en empresas de CTM

La aplicación del 25 por ciento de aranceles al acero y aluminio, solo es una amenaza y una medida de presión del Gobierno de Estados Unidos, por lo que no representa un riesgo hasta que no esté plasmado, así lo indicó el dirigente de la CTM Monclova, quien dijo que no hay ajustes en las empresas.

Si bien, el anuncio que dio el pasado domingo el Presidente Donald Trump genera de cierta manera incertidumbre, Carlos Mata López señalo que tienen que esperar que se concrete la aplicación de aranceles y conocer las condiciones en que se aplicará la medida impositiva a México.

La aplicación de aranceles de Estados Unidos a México ha sido una estrategia utilizada para amenazar o presionar al gobierno mexicano, pero hasta el momento no se han aplicado y no existe ningún impacto.

"Lo volvemos a reiterar, el tema de los aranceles tenemos que ver cómo vienen establecidos cuando realmente los publiquen, la amenaza era para el día 1 (febrero) y supuestamente se llegó a un acuerdo, entonces, ¿quién está generando la controversia? pues el presidente de los Estados Unidos".

Es por eso mencionó que hasta que no esté escrito y no se conozcan los términos de esta medida arancelaria, no se pueden tomar medidas al respecto.

Comentó que por el momento las empresas con las que tienen relación contractual, no han realizado ningún ajuste porque están esperando que se publique y conocer cuál es la medida que se interpondrá y que sea real.

Así mismo desconocen cual sería el impacto real que tendría, ya que en la industria metal mecánica, estaría aplicando aranceles a los productos que las empresas de Estados Unidos envían para que sean ensamblados en México y posteriormente regresan como producto terminado.

El representante sindical llamó a no caer en el juego del Presidente Trump, quien realiza declaraciones mediáticas para generar incertidumbre y tomar ventaja en las negociaciones.