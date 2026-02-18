Obispo de Saltillo analiza la tendencia therian y su significado

SALTILLO, COAHUILA.- El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, se pronunció sobre la tendencia conocida como "therian", en la que algunas personas se identifican espiritual o psicológicamente con animales, y la calificó como un fenómeno cultural que refleja una búsqueda de sentido.

"Creo que es una tendencia cultural. Ellos hablan de una conexión espiritual y psicológica; nosotros los invitamos a que esa conexión sea con Dios", expresó el prelado, al señalar que el ser humano está llamado a buscar lo trascendente y aquello que lo eleve espiritualmente.

¿Qué opinó el obispo sobre la identidad y la tendencia therian?

Cuestionado sobre si esta conducta podría estar relacionada con una falta de identidad, el obispo respondió que no necesariamente, pues podría tratarse de una moda o una expresión influida por el entorno cultural.

Recordó que desde hace décadas existen referentes populares de figuras humanas con características animales, como héroes de caricaturas y cómics, lo que podría influir en la manera en que algunas personas construyen su identidad.

También mencionó que los animales forman parte de la vida cotidiana como mascotas o símbolos deportivos —pumas, tigres, leones, pericos o delfines— y suelen representar cualidades admiradas como fuerza, agilidad o valentía.

¿Cuál es el mensaje de la Iglesia sobre la conexión espiritual?

No obstante, subrayó que la invitación de la Iglesia es reconocer y fortalecer las cualidades propias del ser humano. "Identifiquemos las cualidades humanas, tratémonos como hermanos y ayudémonos a superarnos", expresó.

Sobre si este fenómeno puede interpretarse como un llamado de los jóvenes a ser escuchados, consideró que más que una protesta, se trata de una sensibilidad o gusto particular. Sin embargo, insistió en que toda búsqueda debe conducir a una reflexión más profunda sobre el sentido de la vida.

"El llamado es que más que una moda, sea una toma de conciencia de lo que estamos buscando y que ojalá busquemos a Dios", concluyó.

Detalles sobre la bendición de mascotas

En cuanto a la tradicional bendición de mascotas, precisó que esta práctica está dirigida a los animales de compañía y no a personas que se identifican como tales.