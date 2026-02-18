DiDi México y Saltillo unen esfuerzos por la digitalización de Mipymes

SALTILLO, COAHUILA.- Al presentar el programa DIDIgitalízate junto con DiDi México, el alcalde Javier Díaz González destacó la competitividad y la seguridad que hay en Saltillo para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En este sentido, se firmó un convenio de colaboración entre DiDi México y el Gobierno Municipal de Saltillo, en conjunto con la iniciativa privada y educativa, para trabajar en el programa con el que se capacitará a Mipymes, especialmente del sector restaurantero, con el objetivo de acelerar la digitalización de este sector en la ciudad e impulsar su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

"Digitalizar es una decisión estratégica que fortalece la economía y consolida un Saltillo más competitivo. Invertir en tecnología es invertir en empleo, en crecimiento y en un futuro más próspero para nuestra ciudad, siempre de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas", destacó Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Díaz González informó que este programa gratuito y en línea consta de 25 horas de capacitación práctica en formalización, marketing, logística y finanzas, contenido desarrollado junto a aliados clave como COPARMEX, NAFIN, CANIRAC y la Universidad Anáhuac.

"Buscamos que esta capacitación genere las herramientas para beneficio de las y los restauranteros. Aquí trabajamos en equipo y eso ha sido la base del éxito", refirió el alcalde Javier Díaz.

A su vez, agradeció a la empresa DiDi el ofrecimiento de 500 traslados gratuitos a beneficiarios de DIF Saltillo en situación de vulnerabilidad.

Tonatiuh Anzures, director nacional de Relaciones con Gobierno de DiDi México, reiteró su disposición para apoyar a toda la comunidad restaurantera de esta ciudad.

"Nos une hoy un compromiso que el Alcalde ha impulsado mucho desde el inicio de su gestión que tiene que ver con la competitividad. Según el IMCO, Saltillo es la ciudad más competitiva del país, esto quiere decir no nada más una apuesta por la innovación, sino por la infraestructura, mejoras sostenidas en la política social, y además nos dio gusto ver la gran apuesta por la seguridad que ha hecho su gobierno", dijo.

Mencionó que en Saltillo se tienen registrados más de 3 mil restaurantes, de los cuales el 60 por ciento son Mipymes.

"En promedio, los negocios que fortalecen su digitalización incrementan 19 por ciento sus ventas; el 25 por ciento de estos restaurantes ya ha contratado personal adicional; y el 35 por ciento ha optimizado costos mediante el uso de estas herramientas digitales. Por eso hoy iniciamos esta gran colaboración en Saltillo, porque queremos que este programa se integre y complemente los esfuerzos del Municipio y el Estado por fortalecer al sector restaurantero", dijo.

Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico en Saltillo, señaló que hoy en día se requiere apostar por la innovación y la capacitación constante que eleve la competitividad de los negocios y agradeció a DiDi México por la confianza para impulsar a las y los empresarios.

Durante el evento estuvieron presentes Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Coahuila Sureste; Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX Coahuila Sureste; y José Domingo González Arizpe, ejecutivo de promoción de Nacional Financiera en Coahuila.