Estudios de agua en ejido Santa María: UAC colabora con comunidad

EJIDO SANTA MARÍA, COAH.- Los estudios que realizarán especialistas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) para detectar posibles fuentes de agua en el ejido Santa María podrían extenderse a mediano o largo plazo, dependiendo de los resultados obtenidos.

Cristian Lucas Rodríguez, secretario académico de la universidad, informó que la institución colaborará con el municipio que encabeza el alcalde Oscar Ríos Ramírez para apoyar a los habitantes de la comunidad, quienes enfrentan dificultades para garantizar el abastecimiento de agua.

Explicó que la UAC fue requerida para realizar estudios relacionados con geofísica, con el propósito de identificar zonas con posibilidades de contar con agua y contribuir a encontrar una solución al problema que afecta a los habitantes del ejido.

Señaló que la Escuela Superior de Ingeniería cuenta con especialistas en Ciencias de la Tierra, particularmente en las áreas de geología y geohidrología, además de equipo especializado que permitirá realizar los análisis necesarios.

Añadió que los doctores de nacionalidad extranjera, quienes radican en México desde hace algunos años, aportarán sus conocimientos al proyecto.

El entrevistado explicó que los trabajos contemplan estudios de geofísica y geohidrología, además de otros análisis, los cuales requerirán un tiempo considerable.

Precisó que existen dos vertientes: atender de manera inmediata el abastecimiento de agua de la comunidad y, paralelamente, trabajar en una solución que permita garantizar el suministro de manera constante en el mediano o largo plazo.

Finalmente, indicó que la posibilidad de encontrar agua dependerá de los resultados de los estudios, para lo cual deberán analizarse antecedentes de la zona, cantidad y profundidad de los pozos existentes, así como investigaciones realizadas previamente.

Con esta información se podrá determinar la disponibilidad del recurso y estimar qué cantidad podría ser aprovechada para las actividades domésticas.