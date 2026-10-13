Anuncian nuevo libramiento en Monclova: inversión de 3000 millones

Con una inversión de casi 3 mil millones de pesos se construirá el nuevo libramiento que conectará los municipios de Monclova y Castaños, proyecto público-privado que iniciará en 2027 y busca reducir el tráfico pesado en las principales vialidades.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, informó que es un proyecto nuevo que iniciará desde cero a trazar las rutas y que comenzará a la altura del Monkys, en la entrada del municipio de Castaños, y se prevé que conecte con el libramiento Oriente.

La obra ya fue concesionada y se prevé que inicie en 2027, con una duración de cerca de tres años, con lo que se busca mejorar el flujo principalmente del transporte de carga, así como de los automovilistas que se dirigen al norte del estado.

Señaló que la construcción de este libramiento permitirá también conservar las vialidades como el bulevar Pape y la Puerta 4, que ya se tiene proyectado iniciar su rehabilitación este mes, al reducir la carga.

El secretario de Infraestructura mencionó que, de manera inicial, se prevé que esta nueva carretera sea de cuota, al ser una obra de inversión público-privada, y todavía se analiza si se obligará a los transportistas a utilizarla.

Mencionó que con esta obra, además de mejorar la circulación, se generará una actividad económica ante la compra de materiales y servicios durante el periodo de casi tres años en que se llevará a cabo la obra.