Nuevo mercado rodante en Coahuila: CTM organiza espacios para comerciantes

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades laborales y aliviar el hacinamiento en las zonas comerciales tradicionales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha puesto en marcha un nuevo proyecto de mercado rodante. Rosalinda Lozano, representante de la organización, explicó que esta iniciativa surge debido a la falta de espacio en la emblemática Calle 10, donde la saturación de la Pulga del Hipódromo ya no permitía el crecimiento de los agremiados.

El nuevo espacio busca formalizar la actividad de los trabajadores mediante una estructura más organizada y eficiente. Según detalló Lozano, el proyecto contempla puestos fijos y una distribución planificada para evitar el caos que se vive en otras zonas. Hasta el momento, cerca de 50 comerciantes ya cuentan con un número de espacio asignado y están listos para operar de manera regular en este nuevo punto de venta.

En cuanto a la logística de operación, se ha definido que el mercado brinde servicio dos días a la semana. Los ciudadanos podrán acudir los lunes y jueves en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. Aunque el arranque oficial se vio afectado por las condiciones climáticas, los organizadores mantienen una expectativa alta para las próximas jornadas, esperando que la totalidad de los compañeros instalados se presenten conforme el clima mejore.

Esta expansión representa un respiro para los afiliados a la CTM, quienes anteriormente se veían confinados a una sola cuadra de trabajo que resultaba insuficiente para la cantidad de personas registradas en el sindicato. Con la apertura de estas nuevas áreas de trabajo más amplias, se busca no solo mejorar las condiciones de vida de los comerciantes, sino también ofrecer una opción de consumo más ordenada para la comunidad local.