Inauguran paneles solares en Colegio Guadalupe Victoria: Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Colegio Guadalupe Victoria celebró con gran entusiasmo la inauguración de su nuevo sistema de paneles solares, un proyecto que reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la formación de ciudadanos responsables.

La ceremonia que encabezó la directora general, Maricela Ramírez Sánchez, incluyó la bendición y el corte de listón, marcando el inicio de una nueva etapa en la institución, evento donde se contó con la participación de padres de familia, docentes y, comunidad estudiantil.

Este logro refleja la visión de una escuela que busca crecer de manera sostenible, implementando acciones que beneficien tanto a la comunidad educativa como a las futuras generaciones. La instalación de los paneles solares representa un avance significativo en materia de innovación y conciencia ecológica.

Durante el evento, se contó con la presencia del empresario, licenciado Alberto Ramos Jiménez y el padre Hermeregildo Villalpando Gómez; ahí, se destacó que cada paso que da el colegio tiene como objetivo brindar mejores espacios para los alumnos, fomentando valores de responsabilidad y respeto por el entorno. La iniciativa busca ser ejemplo de cómo la educación puede impulsar cambios positivos en la ciudadanía.

Las alumnas y alumnos, agradecieron a todas las personas que hicieron posible este proyecto y que acompañaron en el momento de su inauguración. La participación conjunta de directivos, docentes, alumnos y padres de familia fue clave para concretar esta meta.

Finalmente, el Colegio Guadalupe Victoria reafirmó su lema: "Educando con valores, construyendo un mañana más brillante", subrayando que este esfuerzo es una muestra de que trabajando unidos se pueden alcanzar grandes beneficios y construir un futuro más sustentable.