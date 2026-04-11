Buscan a familiares de lesionados tras fuerte choque en centro de Saltillo

SALTILLO, COAH.– Un fuerte accidente vial registrado en el cruce de Ignacio Allende y Presidente Cárdenas movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades, quienes además realizaron un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar a localizar a los familiares de dos personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta RAM, conducida por Eduardo Padilla, de 28 años, circulaba con dirección al sur y presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, según señalaron testigos. Esto provocó que impactara de lleno a un automóvil blanco de la marca MG que operaba como vehículo de aplicación.

Tras el choque, la unidad afectada fue proyectada hacia la banqueta, donde terminó colisionando contra postes de contención. En el vehículo viajaban el conductor y una pasajera en la parte trasera, quien recibió la mayor parte del impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los lesionados. Una mujer identificada como Guadalupe Solís, de 36 años, fue trasladada en Código Rojo a un hospital particular, el Hospital Muguerza, debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, el conductor del MG, Efrén López, de 24 años, presentó heridas, pero no requirió traslado inmediato.

Debido a que ambos afectados han tenido dificultades para comunicarse y sus teléfonos celulares permanecen bloqueados, se ha complicado establecer contacto con sus familiares. Por ello, se ha difundido material visual con el objetivo de facilitar su identificación y brindarles apoyo oportuno.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Se exhorta a la ciudadanía que pueda reconocer a las personas lesionadas o tenga información sobre sus familiares, a comunicarse de inmediato con las autoridades o acudir al lugar del incidente.