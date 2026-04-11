Altar en Saltillo: Tontín atrae curiosos tras su destrucción

SALTILLO, COAHUILA — Habitantes de la región instalaron un altar en honor a una figura de Tontín, el personaje de Blanca Nieves, luego de que la pieza fuera destruida tras viralizarse por supuestos fenómenos paranormales. El muñeco, que se encontraba en una propiedad privada de la carretera Saltillo-Torreón, fue reducido a escombros después de que circularan videos donde presuntamente se movía solo.

La figura de fibra de vidrio se convirtió en un fenómeno digital esta semana, atrayendo a decenas de curiosos al sitio. Según testimonios de visitantes locales, tras la demolición de la estructura, algunas personas decidieron colocar veladoras, flores y ofrendas en el lugar donde permanecía la efigie, convirtiendo el espacio en un punto de interés turístico y esotérico.

El origen del fenómeno y la destrucción de la figura

La controversia comenzó cuando usuarios de redes sociales compartieron grabaciones que mostraban a la figura de Tontín cambiando de posición o parpadeando. Ante la creciente afluencia de personas que invadían la propiedad para documentar el supuesto embrujo, los dueños del predio optaron por derribar y destrozar la figura para evitar mayores altercados y preservar la privacidad de la zona.

"Era solo una figura publicitaria de un antiguo negocio, pero la gente empezó a decir que estaba poseída", comentó un residente cercano a la carretera. De acuerdo con informes de la policía local, no se registraron incidentes violentos durante la destrucción, aunque la presencia de personas en el área ha continuado de forma constante debido a la creación del altar improvisado.

Impacto en redes sociales y turismo local

La destrucción del personaje ha generado una división de opiniones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios celebran la eliminación de lo que consideran "una fuente de malas energías", otros lamentan la pérdida de lo que ya era considerado un ícono de las leyendas urbanas modernas de Coahuila.

El altar, que incluye fotografías de la figura antes de ser destruida y dulces a modo de ofrenda, ha incentivado a que conductores que transitan por la vía se detengan para tomar fotografías. Las autoridades locales han pedido precaución a los automovilistas que circulan por la zona para evitar accidentes debido a las detenciones inesperadas en el acotamiento de la carretera.