El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, pidió a las autoridades respetar los derechos humanos de los migrantes que viajan en caravana desde Oaxaca y evitar actos de violencia, maltrato o abusos durante su tránsito por el país.

Ante los intentos del gobierno federal por impedir el avance del contingente, el prelado expresó su preocupación por las condiciones en que puedan ser tratados, por lo que llamó a garantizarles un trato justo y humanitario.

"Ojalá que no se atente contra sus derechos humanos y que el trato hacia ellos sea justo y misericordioso, son personas humanas, son hermanos y hermanas en Cristo".

Señaló que, de acuerdo con la información disponible, la caravana podría estar integrada por entre mil y 4 mil personas; sin embargo, no se tiene la certeza de cuántas tomarán la ruta por Coahuila ni cuándo podrían llegar.

González informó que la Iglesia católica se prepara para atender a los posibles migrantes mediante una casa de apoyo en Saltillo y otra de paso en Frontera.

Explicó que, debido a la temporada invernal, podrían requerirse colchonetas, cobijas y alimentos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las posibles solicitudes de ayuda que realicen los responsables de estos espacios.

El obispo señaló que Coahuila es considerada por algunos migrantes como una ruta más segura, aunque representa un trayecto más largo y complicado; sin embargo, el contingente podría dividirse en distintas rutas hacia el norte del país, entre ellas Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Baja California.