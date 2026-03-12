Inicia Carlos Villarreal obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el Gobierno Municipal arrancó trabajos de pavimentación asfáltica en dos importantes vialidades con el objetivo de mejorar la conectividad entre colonias y facilitar la circulación vehicular para los habitantes del sector.

Durante el anuncio de las obras, se informó que en la calle Dalias, en el tramo comprendido entre San Marcos y Margarito Villanueva, se realizarán trabajos en una superficie de 2 mil 600 metros cuadrados de pavimentación asfáltica. La obra contempla la colocación de 400 metros cúbicos de material de calidad base para la estructura del pavimento, la aplicación de 6 mil 714 litros de emulsiones asfálticas, 134 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, así como 584 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y pintura vial.

De manera paralela, en la calle Leona Vicario, en el tramo que va de Hermenegildo Galeana a la avenida Revolución, se llevarán a cabo trabajos en mil metros cuadrados de pavimentación asfáltica. En esta vialidad se aplicarán 150 metros cúbicos de material de calidad base, 2 mil 507 litros de emulsiones asfálticas, 50 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 230 metros lineales de cordón de concreto hidráulico, además de pintura.

Estas obras forman parte del compromiso del alcalde Carlos Villarreal de impulsar infraestructura urbana que mejore la calidad de vida de la población, mediante proyectos que fortalezcan la movilidad y la conectividad vial entre distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se subrayó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte de una estrategia conjunta para llevar bienestar y desarrollo a las colonias.