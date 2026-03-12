Paso del Coyote se prepara para su 90 aniversario

NUEVA ROSITA, COAH.- En el poblado Paso del Coyote, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, se preparan para celebrar el 90 aniversario de su fundación contando con el apoyo del alcalde Oscar Ríos Ramírez.

Claudia Yadira Chávez Aguirre, comisariado ejidal, dio a conocer que las festividades se realizarán del 17 al 19 de abril en los corrales del ejido, con un programa lleno de actividades para toda la comunidad.

Las celebraciones iniciarán con la tradicional gran cabalgata, seguida de una mini feria y la coronación de la reina, quien será elegida mediante cómputo.

Chávez Aguirre extendió la invitación a toda la ciudadanía del municipio para que se sume a este festejo que busca resaltar la identidad y unión de Paso del Coyote.

La comisariado, destacó el respaldo total del alcalde quien ha apoyado la ampliación de las actividades. Recordó que en años anteriores únicamente se realizaba la cabalgata, el rodeo y un baile, pero en esta ocasión se decidió enriquecer el programa con más opciones de entretenimiento y cultura.

Entre las novedades se encuentran la presentación de grupos musicales, la participación de clubes locales, concursos de canto y diversas actividades culturales, todo ello de manera gratuita para los asistentes.

Con ello, se busca que el aniversario sea un espacio de convivencia y celebración para familias y visitantes.

Finalmente, Chávez Aguirre informó que ya se llevó a cabo una reunión previa en el ejido, donde se acordó dar forma a este proyecto con la participación de la comunidad.

Con entusiasmo, aseguró que el 90 aniversario del poblado Paso del Coyote, será un evento histórico que quedará en la memoria de sus habitantes.