Luis García anuncia cámaras de solapa y uniformes para policías en NUEVA ROSITA

NUEVA ROSITA, COAH.- En fecha próxima, los elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal podrán contar con cámaras de solapa, al igual que las unidades policiacas, además de un circuito de video vigilancia instalado en las entradas y salidas del municipio, enlazado directamente al C4 con apoyo del Gobierno del Estado.

El director de la corporación, licenciado Luis García, confirmó que también se entregarán uniformes completos a los más de 30 elementos policiacos.

El equipamiento incluye pantalones, botas, cintos, camisolas y chaquetas, con el objetivo de dignificar la labor de los agentes y mejorar su presentación en el servicio.

Destacó que, el Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez anunció también la próxima adquisición de dos vehículos destinados al departamento de tránsito.

"La intención del alcalde es reforzar la vialidad en las escuelas, garantizando mayor seguridad para estudiantes y padres de familia durante los horarios de entrada y salida", expresó el entrevistado.

En materia de capacitación, se informó que los días 24 y 25 de marzo cuatro elementos de Seguridad Pública acudirán a la ciudad de Saltillo puesto que, se pondrá en marcha la Policía Violeta en San Juan de Sabinas con una unidad especializada en atender casos de violencia contra la mujer, a fin de brindar atención directa y oportuna a este tipo de problemáticas.

Cabe señalar, actualmente, la corporación cuenta con 33 elementos, aunque se requieren alrededor de 70 más para cumplir la meta establecida. Por ello, se abrió la convocatoria para nuevos aspirantes.

En cuanto al armamento, García García detalló que el año pasado se adquirieron 3 mil cartuchos de distintos calibres y alrededor de 15 armas largas y cortas, las cuales se entregarán a mediados o finales de este año, destacando que todos los efectivos cuentan con el porte vigente expedido por la Secretaría de Seguridad Pública.