Oscar Ríos Ramírez anuncia el Cazuelazo 2026 en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó que los días 20 y 21 de marzo se celebrará el Tradicional "Cazuelazo 2026" en la plaza pública de la Villa de San Juan de Sabinas.

El anuncio se realizó tras una Sesión de Cabildo con los regidores de la Administración Municipal 2025-2027, donde se destacó la importancia de este evento para la comunidad.

El mandatario municipal subrayó que habrá música en vivo y más de 50 mil pesos en premios para los participantes, lo que convierte al Cazuelazo en una de las celebraciones más esperadas del año.

Además, reiteró que todo será completamente gratuito para las familias que deseen asistir, con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute colectivo.

Ríos Ramírez explicó que el Cazuelazo es un evento gastronómico y cultural que busca resaltar las tradiciones de la región. Los asistentes podrán degustar platillos típicos como cabrito, carne asada y cortadillo, mientras disfrutan de un ambiente festivo y familiar. "Queremos que la gente viva nuestras tradiciones y costumbres", expresó.

El alcalde enfatizó que se trata de un evento 100 por ciento familiar, pensado para que niños, jóvenes y adultos encuentren un espacio de diversión y unión.

La gastronomía local será el eje central, acompañada de presentaciones artísticas que darán vida a la plaza pública durante los dos días de celebración.

Finalmente, Ríos Ramírez adelantó que espera contar con la presencia del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para engalanar la festividad.

"El Cazuelazo siempre ha sido un exitazo, yo quiero que la gente vaya, se divierta y disfrute de estos grandes eventos", concluyó el alcalde, invitando a toda la población a participar.