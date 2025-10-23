Monclova invierte más de 450 millones en desarrollo urbano

Con un avance sólido y visible en toda la ciudad, el municipio de Monclova ha realizado 130 obras dentro del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", que contempla acciones de pavimentación, recarpeteo, drenaje, agua potable, bacheo y rehabilitación de áreas verdes, entre otros proyectos.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, informó que este programa representa una inversión de más de 450 millones de pesos, aplicados no solo en obra pública, sino también en seguridad, desarrollo social y diversos rubros que fortalecen el bienestar de las familias monclovenses.

"Hemos trabajado en todas las colonias de la ciudad. En las reuniones semanales de planeación revisamos las prioridades para que cada sector reciba una mejora en su infraestructura, de acuerdo con sus necesidades", explicó el regidor.

Plata señaló que las peticiones ciudadanas se concentran principalmente en la pavimentación y el recarpeteo, pues al inicio de la actual administración más del 42 por ciento de las calles de Monclova requerían intervención, por lo que este rubro ha sido una prioridad.

"En muchas colonias, especialmente en el oriente de la ciudad, también se ha trabajado en el rescate de áreas verdes y espacios públicos, buscando que sean lugares dignos y seguros para las familias", agregó.

Respecto a la planeación futura, el funcionario adelantó que ya se tiene un 70 por ciento de avance en el proyecto del Plan de Inversión 2026, mientras que el correspondiente a 2025 está en etapa final de programación.

"Estamos concluyendo la planeación de las obras que se ejecutarán en 2025 y preparando el plan para 2026. Se trata de un trabajo conjunto, donde cada necesidad se atiende de manera prioritaria y con diálogo directo con los ciudadanos. Así definimos qué obras son indispensables en temas de agua, drenaje o certeza jurídica", puntualizó.