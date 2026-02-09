Recortes presupuestales no afectarán el proceso electoral en Coahuila, asegura Miguel Castillo

SALTILLO, COAH.- El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Miguel Castillo Morales, aseguró que el organismo dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo sin contratiempos el proceso electoral local, el cual dio inicio en noviembre de 2025, a pesar de los ajustes presupuestales aplicados a nivel federal.

Explicó que el Consejo General del INE aprobó para el ejercicio fiscal 2026 un presupuesto superior a los 14 mil millones de pesos, luego de que la Cámara de Diputados autorizara una reducción de aproximadamente mil millones respecto a la propuesta original.

Castillo Morales detalló que, en el ámbito local, tanto el INE como el Instituto Electoral de Coahuila tienen a su cargo tareas esenciales para el desarrollo del proceso, entre ellas la elaboración de documentación y materiales electorales, el registro de candidaturas y la supervisión de las campañas.

Reconoció que los recortes presupuestales han obligado a realizar ajustes administrativos y financieros, tanto en el instituto nacional como en los organismos públicos locales; sin embargo, subrayó que se han implementado medidas para asegurar el pago de salarios y la correcta integración del personal necesario, incluyendo capacitadores, asistentes, supervisores y personal técnico.

Recordó que, aunque el presupuesto del INE fue reducido por decisión de la Cámara de Diputados, los ajustes aprobados por el Consejo General no contemplan afectaciones a las actividades sustantivas del proceso electoral en curso. "El financiamiento está asegurado de acuerdo con las necesidades de cada una de las etapas del proceso", afirmó el funcionario electoral.

Detalles confirmados

En relación con la integración de las mesas directivas de casilla, Castillo Morales informó que en la primera etapa serán visitados 324 mil ciudadanos cuyos apellidos inician con la letra "D". Sin embargo, reconoció que no todas las personas aceptan participar, por lo que el objetivo es garantizar que en cada casilla se cuente con al menos 14 ciudadanos disponibles para desempeñar funciones como funcionarios electorales.