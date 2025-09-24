Familiares exigen justicia tras trágico suceso en Ciudad Frontera

La mañana del pasado 21 de septiembre, un trágico accidente en la carretera federal 30, a la altura del kilómetro 15, cobró la vida de Édgar Daniel Ríos Menchaca, de 32 años y vecino de Ciudad Frontera. Este miércoles, en audiencia ante el Centro de Justicia Penal, fue vinculada a proceso Ofelia N, de 60 años, por el delito de homicidio culposo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Ríos Menchaca circulaba por la ciclovía cuando fue embestido por un vehículo Nissan Sentra gris, conducido por Ofelia N, quien perdió el control y salió del camino, impactando directamente al ciclista. La necropsia realizada por el Servicio Médico Forense determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico y traumatismo craneoencefálico.

Durante la audiencia, la imputada se negó a declarar y solicitó que se resolviera su situación jurídica de inmediato. El Ministerio Público formuló la imputación y pidió su vinculación a proceso, respaldado por el testimonio de dos testigos presenciales del hecho.

La defensa de la acusada intentó frenar la vinculación, argumentando que no existía una querella válida por parte de familiares directos, señalando que el registro de la víctima fue realizado por personas distintas a quienes ahora se ostentan como sus hermanos.

Sin embargo, tras valorar los elementos presentados, la jueza de control concluyó que existían los requisitos legales necesarios y determinó vincular a proceso a Ofelia N. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica cada quince de mes, la prohibición de salir de la región y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Acusan trabas en la denuncia.

Familiares de Édgar Daniel Ríos Menchaca, el ciclista que murió tras ser arrollado el pasado 21 de septiembre en la carretera federal 30, exigieron justicia y denunciaron obstáculos para presentar la denuncia contra la conductora implicada, Ofelia N.

Vanesa Maldonado Flores, pareja del joven desde hace tres años y medio, relató que se enteró del accidente por redes sociales y señaló que hubo intentos por frenar el proceso legal. "La otra parte tiene familia en el Ministerio Público y querían obstaculizar todo. Una vida no se reemplaza con nada", dijo.

Federico Jasso, padrastro de Édgar, manifestó su indignación por el ofrecimiento de 40 mil pesos de parte de la acusada. "No pudimos ni velarlo como se debía por tanto trámite", comentó.

Karen Treviño, también familiar, denunció que las autoridades no querían recibir la denuncia y buscaban dejar pasar el tiempo para responsabilizar a la familia por no actuar. "El martes eran la una de la tarde y aún seguíamos ahí. Hasta que dije que hablaría con la prensa nos atendieron", señaló.

Los familiares lamentaron que ni siquiera se ofrecieran a cubrir los gastos funerarios y aseguraron que seguirán luchando para que se haga justicia.