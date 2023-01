Ofrecerán atención psicológica ante casos de personas que toma la puerta falsa

Tras lamentar los dos suicidios que se han registrado en los primeros días el año, la Regidora de Atención a la Juventud anunció la implementación de uno o dos días de atención sicológica gratuita en su regiduría para apoyar las personas que requieran de ayuda.

Valentina Aranda mencionó que sin duda este tipo de situaciones son decisiones personales y que en la mayoría de los casos no se puede saber con exactitud porqué deciden acabar con su vida.

Mencionó que continuarán con las pláticas, los talleres y fomentando la comunicación de los jóvenes con sus padres y amigos.

"Si estás atravesando por estas situaciones no tengas miedo de hablar de los sentimientos, de cómo te sientes, en los jóvenes vemos una generación quiere expresarse pero de manera errónea, no es malo acudir al sicólogo, no es malo expresarnos", destacó.

Dijo que el proyecto de llevar un sicólogo a su departamento y que atienda de manera gratuita se tiene desde finales del año pasado y se podrá impulsar en los próximos días.

Destacó que no solo se atendería a jóvenes, pues todas las personas de cualquier edad pueden acudir a solicitar la ayuda.

ESPERAN DISMINUIR LA ESTADÍSTICA, ALCALDE

El Presidente Municipal por su parte, destacó que es muy terrible que se presenten dos casos seguidos de suicidio al inicio del año, no obstante, dijo que seguirán trabajando para dar conferencias y difundir el valor de la vida.

Destacó que en el último cuatrimestre del año pasado lograron bajar drásticamente la estadística de suicidios, luego de un trabajo intenso de varios departamentos municipales.

Y añadió que continuarán trabajando igual con mucho entusiasmo de prevalecer la vida, y buscar que se baje la estadística de suicidios que se tenía en años pasados.