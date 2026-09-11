Movilidad en Saltillo: nuevas soluciones viales para el tren de pasajeros

SALTILLO, Coah. - El proyecto del próximo tren de pasajeros mantiene bajo análisis la solución vial que deberá construirse en el cruce de Vito Alessio y Nazario Ortiz Garza, uno de los puntos estratégicos para la movilidad de Saltillo, informó Víctor de la Rosa, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

El funcionario explicó que el gobierno municipal mantiene coordinación con instancias federales para proporcionar información técnica y plantear alternativas ante los cambios que provocará la construcción de la infraestructura ferroviaria.

Detalló que varios cruces actualmente operan a nivel de las vías, pero deberán modificarse debido a que el paso del tren será confinado. Por ello, será necesario establecer soluciones superiores o inferiores que permitan mantener la circulación vehicular.

Entre los puntos prioritarios se encuentra Vito Alessio y Nazario Ortiz Garza, debido al volumen de tránsito que concentra y, particularmente, al movimiento de camiones de transporte de personal que trasladan diariamente a trabajadores de la zona industrial.

De la Rosa señaló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado ya ha presentado alternativas para atender este cruce, mientras que el municipio ha proporcionado datos actualizados sobre los aforos vehiculares.

Explicó que los estudios utilizados inicialmente para plantear las soluciones no consideraban el aumento en la circulación registrado después de la entrada en operación de la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Por esta razón, dijo, se busca incorporar las condiciones actuales de movilidad para que las alternativas respondan al flujo que realmente registra la zona.

Como parte de este proceso, el municipio también ha dialogado con representantes del sector industrial, entre ellos General Motors, con el propósito de conocer con mayor precisión cuántos trabajadores utilizan el transporte de personal y cómo se distribuyen los movimientos durante los diferentes turnos.

"Nosotros seguimos creyendo que es muy importante que exista esta solución, porque vemos que son vidas, que son trabajadores y no los vemos nada más como vehículos", señaló.

El director municipal sostuvo que los análisis deben considerar no solamente la cantidad de automóviles que atraviesan el sector, sino también el número de personas que diariamente son movilizadas mediante los camiones de transporte de personal.

Advirtió que el confinamiento de las vías implicará el cierre del actual cruce a nivel. Esta situación podría provocar que los autobuses de personal tengan que realizar vueltas en U y recorridos adicionales para acceder a la nueva infraestructura vial.

Ante este escenario, De la Rosa consideró necesario que la propuesta federal tome en cuenta las necesidades actuales de movilidad, con el objetivo de disminuir riesgos y evitar desplazamientos innecesarios para los trabajadores.

El funcionario afirmó que cualquier obra vial que ejecute la Federación será bienvenida, pero insistió en que la construcción del tren también representa una oportunidad para resolver de manera adecuada las condiciones de tránsito que actualmente existen en ese sector de Saltillo.

El municipio continuará trabajando con las autoridades federales y representantes de la industria para aportar información y elementos técnicos que permitan definir una solución adecuada para el cruce de Vito Alessio y Nazario Ortiz Garza.