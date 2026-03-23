Coahuila implementa operativo de seguridad para Semana Santa: Fernández Montañez

A días del arranque del periodo vacacional de Semana Santa, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, afirmó que Coahuila contará con un amplio operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los vacacionistas que se desplacen por la entidad.

Serán más de 10 mil elementos de distintas corporaciones los que participarán en estas acciones, con presencia en cada una de las regiones del estado y cobertura total en los 38 municipios.

Por instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, los mandos policiacos recorrerán de manera permanente las distintas zonas del estado, especialmente las carreteras y puntos turísticos, donde se prevé una mayor afluencia de visitantes.

Como parte de la estrategia, instalarán filtros de atención ciudadana que permitirán brindar auxilio inmediato, además de facilitar la presentación de denuncias a través de códigos QR, con el objetivo de agilizar la respuesta de las autoridades.

Fernández Montañez subrayó que durante este periodo se incrementa la movilidad interna, es decir, al interior del estado, por lo que las acciones de prevención y de vigilancia serán permanentes para evitar situaciones de riesgo.

Si bien reconoció que en materia de seguridad no se puede bajar la guardia, aseguró que existe una coordinación sólida entre corporaciones para atender cualquier eventualidad.