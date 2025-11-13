Carlos Villarreal implementa operativo de seguridad en Monclova para el Buen Fin

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden durante el "Buen Fin", el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, puso en marcha el Operativo de Seguridad encabezado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal bajo el mando del Comandante Gabriel Santos.

Como parte del despliegue, las unidades de Seguridad Pública realizarán rondines permanentes de vigilancia en el sector comercial, mientras que elementos municipales se mantendrán al pendiente en la Zona Centro, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos para brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

En este operativo participan también diversas corporaciones de seguridad como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Civil de Coahuila (PCC), la Policía de Acción y Reacción (PAR) y el Grupo de Reacción Centro (GRC), quienes sumarán esfuerzos para garantizar un entorno seguro durante este periodo de alta actividad comercial.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos que realizarán sus compras este fin de semana.