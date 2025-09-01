Operativos de seguridad acompañan el regreso a clases en Monclova

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, a través de los elementos de Proximidad de la Dirección de Seguridad Pública, estuvo presente en diversas instituciones educativas de Monclova para dar la bienvenida a nuestras niñas y niños, acompañándolos con mensajes de apoyo, motivación y cuidado.

Además, se implementaron operativos de seguridad por el regreso a clases en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal, garantizando entornos seguros para los estudiantes y sus familias en los accesos y alrededores de las escuelas.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que "la educación y la seguridad son pilares fundamentales para nuestras familias y nuestra ciudad. Es importante que nuestros niños y jóvenes se sientan acompañados y respaldados, no solo dentro de las aulas, sino también en cada espacio donde crecen y se desarrollan".

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover la cercanía con la ciudadanía, fomentando la cultura de la prevención y recordando que la seguridad también significa estar presentes en los momentos más importantes de la vida de nuestras familias.

El Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y todos los sectores de la sociedad para garantizar entornos seguros para el desarrollo integral de las niñas y niños.