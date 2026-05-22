Multas de hasta 50 mil pesos por Ley Seca en Monclova

Multas de hasta 50 mil pesos serán aplicadas a los establecimientos que incumplan la Ley Seca, la cual estará vigente los días 6 y 7 de junio con motivo de la jornada electoral.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizales, informó que ya fueron notificados entre 150 y 200 establecimientos en Monclova, incluyendo depósitos, misceláneas y tiendas de conveniencia.

Detalló que durante este periodo quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, aunque algunos negocios como tiendas de conveniencia podrán operar de manera normal, pero sin comercializar cerveza.

Asimismo, indicó que se desplegarán operativos de vigilancia en coordinación con Seguridad Pública, Policía del Estado, Policía Ministerial, así como personal de Alcoholes municipal y estatal, con el fin de garantizar el cumplimiento de la disposición.

"Se va a estar revisando todos los establecimientos, desde misceláneas hasta depósitos; las cantinas deberán permanecer cerradas durante estos dos días", explicó.

Carrizales advirtió que las sanciones para quienes violen la Ley Seca serán elevadas, por lo que exhortó a los comerciantes a respetar la normativa para evitar multas.

Los operativos iniciarán desde las primeras horas del viernes y se mantendrán de manera constante hasta la conclusión del periodo establecido.