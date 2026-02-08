La Policía Violeta sigue el caso de José Cruz N tras agresión a su ex pareja

La autoridad citó a comparecer a José Cruz N, de 47 años de edad, señalado por la agresión violenta en contra de su ex pareja Gloria Guadalupe, ocurrida el pasado fin de semana.

En caso de no presentarse ante la instancia correspondiente, el imputado será apercibido conforme al proceso legal en curso.

El hombre ya enfrenta un procedimiento por la agresión, mientras que la orden de restricción continúa vigente a favor de la víctima.

El caso es atendido y se mantiene bajo seguimiento puntual por parte del Instituto Estatal de Defensoría Pública, Empoderamiento de la Mujer y la Policía Violeta, corporación que realiza rondines constantes en el domicilio donde la afectada permanece resguardada.

Tras varios días de incertidumbre y solicitudes de apoyo para garantizar la seguridad de la familia, Koreisy Yamile Orozco Elizondo manifestó que finalmente se percibe un ambiente de mayor calma al conocer que ya existe un proceso en curso y que se espera se haga justicia para su madre.

La familia confía en que las autoridades continúen con el seguimiento del caso y que el presunto responsable responda ante la ley, evitando que el asunto quede impune.

Aunque hasta el momento José Cruz N no ha sido localizado, las notificaciones oficiales han sido entregadas en diversos domicilios donde ha residido, por lo que se mantiene el procedimiento legal correspondiente.

La víctima presenta huellas, lesiones y moretones tras el ataque, el cual ocurrió en el domicilio de su hija, en Colinas de Santiago, donde se mantenía refugiada debido a presuntas amenazas de muerte por parte del agresor.