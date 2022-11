´Ordeñaba´ AHMSA red de proveedores

Por el delito de administración fraudulenta en contra de la empresa Altos Hornos de México, Cristian N, Héctor N y Ernesto N, fueron vinculados a proceso, son acusados de ser cómplices del ex Director Corporativo de Recursos Humanos de la empresa Fernando Monroy a la que le vació las cuentas por un monto total de 275 millones de pesos a través de una operación ilícita de simulación de contratos y la supuesta prestación de bienes y servicios.

También lee: Detienen en Monclova a 10 vacas rijosas

El caso se encuentra bajo la causa penal 1448/2022, quien presidió la audiencia fue Oscar Cadena; Juez Penal de Control, además de los tres hombres acusados que llegaron encadenados de los pies, estuvieron sus abogados, así como el Ministerio Público y Carlos Salomón; representación social de AHMSA.

Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público solicitó al juez que la audiencia fuera privada ya que había información que no podía revelarse a la opinión pública para no entorpecer la investigación, pero la defensa de imputados argumentó que el tema ya era del dominio público, por lo que no había inconveniente, el juez autorizó que la audiencia se hiciera pública.

El Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso de los tres hombres implicados, mostrando datos de prueba que indican su probable participación, aunque la defensa de los imputados mencionaba que no procedía, finalmente el juez dijo que hay elementos suficientes para la vinculación.

Se les dictó medida cautelar de prisión preventiva procesal, sus abogados insistieron en que había otras medidas cautelares como el brazalete electrónico y la firma periódica pero finalmente el juez decidió enviarlos al Centro Penitenciario en la ciudad de Saltillo y estableció un plazo de investigación de tres meses.

SOLICITAN CONGELAR CUENTAS.

El Ministerio Público solicitó al juez inmovilizar las cuentas bancarias de los tres vinculados, esto a fin de garantizar la reparación del daño para AHMSA pero se acordó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria un estudio para saber cuáles son las cuentas de los tres implicados y posteriormente inmovilizarlas durante un lapso de 60 días.

ASÍ "ORDEÑABAN" A AHMSA.

Durante la prolongada audiencia, se detalló el modo de operación del fraude, los inculpados fueron contactados por German N; ex subgerente de Contratación e Integración de AHMSA, el brazo derecho del Ex Director Corporativo, hacían los contratos pero antes, se les daba de alta como proveedores y supuestamente prestaban servicios profesionales de capacitación y asesoría al personal administrativo de AHMSA.

Cabe mencionar que los hicieron proveedores de una manera irregular ya que debieron pasar una serie de requisitos como el resto de los que forman parte del padrón de proveedores, pero por instrucción del Ex Director Corporativo todo eso se pasó por alto.

El servicio nunca se prestó por el contrario recibían importantes cantidades de dinero en sus cuentas, era el mismo ex Director Corporativo quien decía cuánto dinero y cada cuánto tiempo les llegaba a sus cuentas bancarias, los implicados lo retiraban en ventanilla del banco y lo entregaban en efectivo al ex Director Corporativo en estacionamientos de diversos centros comerciales o bien les pedía que lo trasfirieran a cuentas del extranjero específicamente de New York y Texas.

Al hacer estos movimientos, los "`proveedores" generaban una factura y recibían un porcentaje del dinero que en su mayoría quedaba en manos del ejecutivo de Altos Hornos.

El fraude total es de más de 275 millones de pesos pero Cristian, Héctor y Ernesto se vieron involucrados en un total de 28 contratos que se hicieron de forma ilegal, entre los tres suma un monto de aproximadamente 72 millones de pesos, Ernesto recibió más de 1.5 millones de pesos, Héctor recibió 31 millones de pesos y Cristian un monto de 17 millones de pesos.

TESTIGOS PROTEGIDOS.

Hubo amenazas.

Cabe mencionar que la autoridad que realiza la investigación tiene protegido a varias personas que se apegaron al criterio de oportunidad, es decir que también fueron participes de este delito pero que están colaborando en la investigación para obtener un beneficio.

Tal es el caso de German N, el brazo derecho del ex Director Corporativo, quien ha declarado su participación asegurando que su jefe era el que le daba órdenes pues él era encargado de dar de alta a los supuestos "proveedores" y le pedía que buscara cada vez a más personas para hacer la operación.

Entre los testigos protegidos hay una mujer llamada María N que también se involucró en el delito, fue buscada por German N quien sabía que tenía problemas económicos y le habló sobre la operación María aceptó pero al darse cuenta de lo que pasaba quiso alejarse del "negocio", sin embargo el Ex Director Corporativo la amenazó pues acudían al mismo Club Deportivo y en una ocasión este le mostró una fotografía a María, era de su hija que estaba jugando tenis, la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia.

No quedó otra opción más que seguir siendo participe de estos actos ilícitos, el 15 de diciembre del 21 recibió en su cuenta bancaria medio millón de pesos, Monroy le pidió que le transfiriera una parte en dólares a un banco de Estados Unidos y el resto en efectivo, María no se quedó con nada y eso se corroboró por la autoridad en estados de cuenta.

Otro implicado es Héctor N, quien señaló que German N lo contactó y le dijo que lo contratarían, le harían pagos y sacarían el dinero para después indicarle donde se lo entregaría, su declaración la respalda con estados de cuenta y él se quedó solamente con 10 mil pesos.

HAY PRUEBAS SUFICIENTES.

En la audiencia se dio a conocer los datos de pruebas entre estas las declaraciones antes mencionadas, así como el informe de la situación fiscal de la empresa, un informe policial homologado, entrevistas con empleados de confianza que señalaron que estas tres personas nunca prestaron el servicio para AHMSA pero sí existen facturas, por ello se les vinculó a proceso, facturas, registros del Servicio de Administración Tributaria.

LLORAN FAMILIARES DE LOS VINCULADOS

En la audiencia estuvieron presentes familiares de los tres vinculados a proceso quienes al escuchar al juez dictar la vinculación no pudieron evitar el llanto a toda costa trataban de mostrar apoyo a los detenidos.