Orica dona equipo de seguridad a bomberos Monclova

Elementos de Protección Civil y Bomberos Monclova recibieron nuevo equipo de seguridad donado por la empresa Orica, como parte de las acciones de responsabilidad social que la compañía mantiene con la comunidad.

En la entrega estuvieron presentes la presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa; Zenaida Morales, directora del Patronato Todos por Monclova; Salvador Aguirre, gerente de Orica México; y Pedro Alvarado Flores, director de Protección Civil y otros funcionarios y trabajadores de la empresa.

Salvador Aguirre señaló que la empresa respondió a una solicitud realizada por el cuerpo de Bomberos y destacó que el objetivo es apoyar a quienes diariamente se exponen a riesgos para proteger a la población.

"Estamos apoyando al equipo de Bomberos Monclova con este donativo como una manera de agradecimiento. Son botas especializadas, guantes, balaclavas y algunas colchas, equipo que forma parte de sus necesidades operativas", explicó.

El gerente también recordó que recientemente la empresa realizó la rehabilitación de un tramo de la carretera que dirige hacia la planta de Cuatro Ciénegas, donde hace algunos años ocurrió un incidente.

"Se hizo limpieza y pintura. Nosotros nos debemos a la comunidad y a la gente que está contratada aquí en Monclova; esto es una manera de regresar un poquito a la comunidad de lo que nos están brindando", comentó.

Por su parte, el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, agradeció el apoyo otorgado por la empresa y el Patronato Todos por Monclova, destacando que este tipo de alianzas fortalecen el trabajo diario de los elementos.

"Con este apoyo los muchachos van a dar el cien por ciento. Esperamos que lleguen más apoyos; las alianzas entre el sector privado y la administración pública son importantes para hacer mejor las cosas en beneficio de la ciudadanía", expresó.

El nuevo equipo será incorporado de inmediato a las actividades de los elementos para reforzar su seguridad durante labores de emergencia.