Óscar Mario Medina critica la inversión extranjera en México

El crecimiento económico de México se mantiene frenado y podría cerrar este año con apenas un 1.4 %, mientras la inversión extranjera también registra una notable desaceleración.

Con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Óscar Mario Medina Martínez, consideró que el desempeño de la economía nacional continúa siendo bajo en comparación con otros sexenios.

Señaló que analistas y casas especializadas en medición económica estiman para México un crecimiento de apenas un 1.4 % al finalizar el año, cifra que calificó como "muy pobre".

Medina Martínez atribuyó parte de este comportamiento a las políticas económicas de los Estados Unidos, particularmente a los aranceles que han afectado a México debido a su relación comercial con ese país.

A este escenario, agregó, se suma la desaceleración de la inversión extranjera, recurso que es fundamental para la economía nacional debido a la llegada de empresas y capitales que generan actividad productiva.

El representante del sector empresarial señaló que, a pesar de las condiciones económicas, México mantiene un incremento en sus exportaciones y continúa colocando productos en los mercados internacionales.

Ante el Segundo Informe, el presidente de la Unión de Organismos Empresariales señaló que será importante conocer las perspectivas del Gobierno Federal para el crecimiento y desarrollo económico en el futuro inmediato.