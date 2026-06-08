Más del 50% de participación en elecciones de Coahuila

La elección de diputaciones locales celebrada este domingo en Coahuila dejó dos resultados que rompen con la tendencia de los últimos procesos intermedios: una participación ciudadana superior al 50 por ciento y una victoria contundente del PRI y su alianza con UDC en la totalidad de los distritos electorales.

Con el 50.8 por ciento de la votación preliminar, el PRI perfila uno de sus mejores resultados en elecciones de renovación exclusiva del Congreso local. El porcentaje rebasa el obtenido en 2020, cuando alcanzó cerca del 49 por ciento de los sufragios y consiguió el triunfo en los 16 distritos de mayoría relativa.

Participación histórica en las elecciones

En cuanto a participación, con el 90.7 por ciento de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la participación alcanzó el 50.6 por ciento de la lista nominal, una cifra que contrasta con los niveles observados en las últimas elecciones ´huérfanas´ en las que únicamente se renovó el Congreso local.

En 2020, cuando también estuvieron en juego solo las diputaciones, la participación fue de 39.38 por ciento. En 2014 alcanzó 39.5 por ciento y en 2008 se ubicó en 39.93 por ciento.

Los resultados preliminares de este año representan así el nivel más alto de participación para una elección de este tipo en al menos los últimos 20 años.

Afluencia constante durante la jornada

La afluencia comenzó desde la apertura de las casillas a las 8:00 horas. En distintos puntos del estado se observó la presencia de ciudadanos, principalmente mujeres y adultos mayores, que acudieron durante las primeras horas para emitir su voto. Aunque el flujo de electores varió entre sectores, la participación fue constante durante gran parte de la jornada y no se registraron filas prolongadas en la mayoría de las casillas.

Hacia el mediodía, las urnas mostraban ya una cantidad considerable de sufragios, reflejo de una movilización ciudadana que se mantuvo de forma gradual durante el resto del día.