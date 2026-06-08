Descartan riesgo real tras amenaza en CBTa 22; mantienen operativo preventivo

Aunque todo apunta a que las amenazas de un presunto tiroteo contra el CBTa 22 fueron una broma de mal gusto, las autoridades mantienen un operativo de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

El director de Seguridad Pública Municipal, Richards Estrada, informó que desde temprana hora se implementaron acciones preventivas en coordinación con otras corporaciones de seguridad, luego de que circularan publicaciones en redes sociales relacionadas con una posible agresión armada en el plantel.

"Están bien fundamentadas al parecer en que todo está cayendo en una broma de mal gusto de algún joven, pero por lo pronto estamos tomando las medidas de precaución y vigilancia", señaló.

Como parte de las acciones, se realizaron revisiones de mochilas y un operativo de inspección al interior del CBTa 22, procedimiento que fue autorizado por la dirección de la institución educativa.

Además de Seguridad Pública Municipal, participan elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal, corporaciones que colaboran en las indagatorias para identificar a la persona responsable de difundir la amenaza.

"Traemos un presunto que al parecer es una broma, pero seguimos en investigaciones todavía con la Agencia de Investigación Criminal. Esperamos que nos dé resultados", comentó Estrada.

El jefe policiaco destacó que es la primera ocasión en que se registra una situación de esta naturaleza en el CBTa 22, por lo que las autoridades reforzarán las medidas de prevención y vigilancia en los centros educativos del municipio.

De acuerdo con información proporcionada por los directivos, el CBTa 22 cuenta con alrededor de 400 estudiantes, mientras que el ETA tiene una matrícula cercana a los 290 alumnos. Aunque ambos planteles son independientes y se encuentran separados por aproximadamente 400 metros, las medidas preventivas se extendieron a ambas instituciones.