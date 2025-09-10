Oxxo reconoce labor conjunta para garantizar seguridad y reducir robos

La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo reconoció el trabajo coordinado con autoridades estatales en la disminución de robos, fenómeno que durante los últimos meses ha registrado una tendencia a la baja.

El día de ayer se llevó a cabo una ceremonia en la que la cadena comercial reconoce la labor y el trabajo que se realiza para disminuir la incidencia de robos y garantizar la seguridad de los trabajadores.

El evento estuvo encabezado por Mauricio Palos, Gerente de Plaza de OXXO, Jorge Mtanous Falco, Presidente de Canacintra y Miguel Medina delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Centro.

Durante la reunión se destacó que la colaboración inmediata y el diseño de estrategias conjuntas han permitido resultados visibles.

"El gran labor que hacen nuestros agentes ha reducido mucho la siniestralidad en estos últimos meses, y esta es una forma de agradecer y reconocer el trabajo de las autoridades", señaló Mauricio Palos.

El directivo agregó que hoy las tiendas y sus colaboradores se sienten más tranquilos gracias a la atención rápida de los cuerpos de seguridad ante cualquier incidente.

Por su parte, el delegado de la FGE Miguel Ángel Medina destacó que junto con Oxxo se han impulsado programas de seguridad que nacieron en Coahuila y que han sido replicados en otros estados, al resultar exitosos.

"El tema de la seguridad en estas tiendas de conveniencia no se limita a los negocios, también implica proteger a la comunidad que acude a comprar, entre ellos niños y niñas, y evitar que sean víctimas de un delito", indicó.

El funcionario subrayó que, con estas acciones, el índice de robos se ha reducido hasta en un 50 por ciento.