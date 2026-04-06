El padre Isaac Cortés invita a vivir la resurrección en Coahuila

En el marco de la celebración del Domingo de Resurrección este 5 de abril, el padre Isaac Cortés, de la Parroquia Santiago Apóstol, hizo un llamado a la feligresía a vivir la resurrección de Jesucristo desde la experiencia personal y el corazón, más allá de una simple creencia.

Durante la homilía, el sacerdote destacó que en esta fecha los fieles esperan al "sumo y eterno sacerdote", que es Jesucristo resucitado, pero advirtió que cada persona decide si permanece como espectador o se convierte en verdadero testigo de la fe.

"Podemos llegar a ser espectadores o realmente llegar a ser testigos de la verdad, no compartir por compartir, sino vivir una experiencia, como los apóstoles que fueron a verificar que Jesús había resucitado", expresó.

El padre Isaac subrayó que no basta con creer, sino que es necesario experimentar la presencia viva de Cristo en el corazón, permitiendo que esa resurrección transforme la vida de cada persona con amor, gozo y alegría.

Asimismo, exhortó a los asistentes a fortalecer su fe desde lo más profundo, evitando actitudes superficiales o negativas, y promoviendo en cambio una vivencia auténtica del mensaje cristiano.

Finalmente, invitó a la comunidad a dejar de lado prácticas como el "chisme" y a convertirse en verdaderos testimonios del amor de Dios, reflejando en sus acciones el significado de la Resurrección.