Carlos Villarreal y Manolo Jiménez entregan obras en Monclova: inversión de 7 mdp

El alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez impulsan obras que mejoran la movilidad, competitividad y la calidad de vida en la ciudad.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad con el Plan de Inversión Prendamos Monclova y el Programa de Obras Sociales a Pasos de Gigante del Gobierno del Estado. Con una inversión superior a 7 millones de pesos, se mejoran e impulsan la movilidad, competitividad y calidad de vida en la ciudad, para seguir llevándola al siguiente nivel.

¿Qué obras se están realizando en Monclova?

Durante esta semana, se realizaron obras en distintas locaciones del municipio:

? Arranque de recarpeteo en Calle 12, Colonia Otilio Montaño (Entre calle Villa Olímpica y Blvd. Sidermex)

? Arranque de recarpeteo en Calle Aragón, Colonia El Pueblo (Entre calle Cuauhtémoc y 2 de Abril)

? Arranque de recarpeteo en Calle Apolo, Colonia Roma (Entre calle Jaime Nunó y 5 de Mayo)

? Supervisión de avance en Calle España, Colonia Héroes del 47 (Entre calle Hipódromo y Nuevo Laredo)

? Supervisión de avance en Calle Caracas, Colonia Guadalupe (Entre calle Altamirano y Blvd. Francisco I. Madero)

El alcalde Carlos Villarreal destacó que cada obra refleja el trabajo en equipo que se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez. "Gracias a esta coordinación, estamos llevando inversión a todas las colonias y avanzando en el desarrollo de Monclova. Este esfuerzo conjunto nos permite avanzar con pasos firmes y seguir mejorando las calles, colonias y espacios públicos para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses".

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar más obras y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de todas y todos.