Localizan a María en el Ministerio Público

Luego de días de angustia de no saber nada de su hija, la familia de María Guajardo denunció que su hija continúa siendo víctima de represalias por parte de las autoridades, tras la queja en contra de elementos del Ministerio Público. Durante el pasado fin de semana trascendió a través de redes sociales el caso de María, quien había desaparecido desde el pasado viernes por la noche cuando salió de la casa de una amiga en la colonia Hipódromo, pero ya no llegó a su casa. Familiares y amigos solicitaron a través de redes sociales el apoyo de la comunidad para saber su paradero, al no tener comunicación con ella. La tarde de ayer se dio a conocer que la joven presuntamente se encuentra detenida en el Ministerio Público, sin embargo, afirmaron que las autoridades se negaron a proporcionar cualquier información y únicamente darán información a la madre. 'Dicen que sí está ahí, pero no la dejaron verla, no quieren dar información a nadie, que hasta que yo vaya', señaló, sin embargo dijo sentir miedo de presentarse debido a los episodios de hostigamiento que asegura han sufrido de manera constante por parte de algunos elementos. La familia explicó que María había sido objeto de presión constante por parte de policías, quienes, según la madre, la detenían y le 'montaban' droga para involucrarla en delitos fabricados. 'A mi hija nunca la dejan en paz. Me la han detenido, le ponen ahí droga, nada más la andan acosando, la andan hostigando', denunció. María y su madre han sido amenazadas e intimidadas, ante el caso en el que su hermano fue vinculado recientemente a proceso por el delito de secuestro, en un caso polémico luego de denunciar extorsiones por parte del agente del Ministerio Público, Edgar Abdel Garza Lozano, a quien señalaron por pedir dinero a cambio de modificar la sentencia. Esta manifestación llegó hasta el Gobernador del Estado y posteriormente llevó al cambio del agente del Ministerio Público, por lo que ahora señalan que sufren de acoso y hostigamiento por parte de elementos, por lo que señalan que lo único que quieren es estar tranquilas.

