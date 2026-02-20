Siniestro en Monclova: incendio en Panteón Guadalupe fue controlado

El incendio en el Panteón Guadalupe de Monclova haya sido provocado de manera intencional.

"El origen no lo sabemos. Pudo haber sido una limpieza mal atendida o alguna acción de vandalismo", comentó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, al referirse al siniestro que se presentó en el área frontal del camposanto.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil Monclova, el incendio fue controlado en un lapso aproximado de 20 a 30 minutos, con la participación de nueve elementos que trabajaron en las labores de sofocación.

Posteriormente, el personal especializado realizó maniobras de enfriamiento y rescoldeo para evitar cualquier reactivación. "Acudimos al lugar, fue una quema de residuos y basura que estaba en la barda perimetral. Ya lo demás fue solamente enfriamiento", detalló Alvarado, destacando que la prioridad fue salvaguardar la integridad del recinto.

El director reiteró que no se tiene certeza sobre quién o qué provocó el fuego. "No sabemos si fue una limpieza mal atendida o alguien que entró a realizar un acto de vandalismo", señaló.

Añadió que se entregaron recomendaciones al personal del panteón respecto al manejo adecuado de residuos, especificando cuánto material debe acumularse, en qué áreas debe colocarse y cómo debe retirarse para prevenir este tipo de incidentes.

Finalmente, confirmó que no se registraron daños en el interior del panteón: las tumbas no resultaron afectadas y tampoco hubo daños en oficinas administrativas, limitándose el siniestro únicamente al área de la barda perimetral donde se encontraba la basura acumulada.