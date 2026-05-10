Coahuila avanza en preparación electoral: llegan paquetes al IEC

Con el arribo de los 258 paquetes electorales al Comité Distrital del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), avanzan los preparativos para la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que se renovará el Congreso del Estado.

El presidente del comité distrital, Raúl Martínez Lucio, indicó que este sábado recibieron el material electoral que será utilizado en la jornada electoral para la operación de las mesas receptoras del voto.

Detalló que cada paquete incluye urnas, mamparas, documentación, papelería electoral y diversos insumos indispensables para el desarrollo de la elección, que permanecerán bajo resguardo en las instalaciones del comité hasta su entrega oficial.

"Los paquetes estarán resguardados aquí y una semana antes de la elección se realizará la entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla, quienes serán los responsables de su manejo durante la jornada electoral".

La llegada de los paquetes forma parte de la logística previa a la elección y se desarrolla conforme al calendario establecido por la autoridad electoral, a fin de garantizar que cada casilla cuente con el equipo necesario para su instalación y funcionamiento.

En cuanto a las boletas electorales, Martínez Lucio informó que en las próximas semanas llegarán al Comité Distrital del INE las boletas electorales que serán utilizadas durante la jornada del 7 de junio, para conteo y sellado.